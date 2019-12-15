2019-12-15T14:01:14+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли двух отрезанных от берега рыбаков

На них составили протоколы за выход на тонкий лёд
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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На реке Ик в Татарстане спасли двух отрезанных от берега рыбаков. 14 декабря к спасателям в Мензелинском районе Татарстана обратились двое мужчин. Они сообщили, что потерялись на реке и не могут найти дорогу обратно, а вокруг них открытая вода и тонкий лёд. Они видят огни на берегу, но боятся идти дальше.

Спасатели обнаружили рыбаков в двух километрах от берега напротив лагеря «Солнышко». Их доставили на берег и передали сотрудникам полиции. От медпомощи 34-летний и 30-летний мужчины отказались.

– В итоге на двух жителей Набережных Челнов административная комиссия исполкома составила протоколы за выход на тонкий лёд, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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