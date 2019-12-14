В Казани 72-летний пенсионер решил перейти дорогу не по «зебре» и попал в больницу

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-14T14:38:02+03:00

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Вечером в пятницу, 13 декабря, в столице Татарстана машина сбила 72-летнего пенсионера. Произошло это на улице Мавлютова около дома №48а. Там пожилой мужчина решил перейти дорогу не по «зебре», а в неположенном для этого месте.

В итоге на него совершил наезд водитель легкового автомобиля «Лада». Пострадавший пенсионер получил серьезные травмы головы и с места дорожно-транспортного происшествия на «скорой» был срочно доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU