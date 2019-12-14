2019-12-14T14:01:55+03:00
Происшествия

В Заинском районе Татарстана в пожаре погиб хозяин дома

Его тело нашли во время разбора сгоревших конструкций
Олег ЛУГОВОЙ
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По предварительным данным, причина возгорания в неосторожном обращении с огнем.По предварительным данным, причина возгорания в неосторожном обращении с огнем.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Нижние Лузы Заинского района Татарстана. Там на улице Центральная загорелся частный одноэтажный дом.

На место происшествия выехали пожарные. Они в итоге смогли потушить огонь, однако жилое здание сгорело. Уже при разборе конструкций было обнаружено тело 58-летнего хозяина дома.

По предварительным данным, причина возникновения данного пожара в неосторожном обращении погибшего с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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