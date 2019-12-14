В Заинском районе Татарстана в пожаре погиб хозяин дома
Его тело нашли во время разбора сгоревших конструкций
По предварительным данным, причина возгорания в неосторожном обращении с огнем.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Нижние Лузы Заинского района Татарстана. Там на улице Центральная загорелся частный одноэтажный дом.
На место происшествия выехали пожарные. Они в итоге смогли потушить огонь, однако жилое здание сгорело. Уже при разборе конструкций было обнаружено тело 58-летнего хозяина дома.
По предварительным данным, причина возникновения данного пожара в неосторожном обращении погибшего с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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