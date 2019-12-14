С начала 2019 года татарстанские аграрии получили выручку на 109 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-14T16:14:11+03:00

При это более половины этих денег приходится на отрасль животноводства

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В эту субботу на республиканском совещании глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что за 11 месяцев 2019 года выручка агропромышленного комплекса региона составила 109 миллиардов рублей.

- На отрасль животноводства приходится 60,8 миллиарда с ростом 14% к уровню предыдущего года. В том числе от молока – 22,5 миллиарда рублей, скота и птицы – 31,3 миллиарда рублей, яиц – 4,8 миллиарда, - сказал министр.

Также по его данным на 1 декабря этого года в Татарстане насчитывалось 708 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 1% ниже, чем годом ранее.

- Беспокоит снижение поголовья скота сразу в нескольких районах. В деревнях реализация молока – эта основной источник заработка. Если этого не будет, то люди будут переезжать в райцентры, города. Поэтому если мы хотим, чтобы село существовало, то необходимо развивать животноводство на местах, - добавил президент Татарстана Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU