С начала 2019 года татарстанские аграрии получили выручку на 109 миллиардов рублей
В эту субботу на республиканском совещании глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что за 11 месяцев 2019 года выручка агропромышленного комплекса региона составила 109 миллиардов рублей.
- На отрасль животноводства приходится 60,8 миллиарда с ростом 14% к уровню предыдущего года. В том числе от молока – 22,5 миллиарда рублей, скота и птицы – 31,3 миллиарда рублей, яиц – 4,8 миллиарда, - сказал министр.
Также по его данным на 1 декабря этого года в Татарстане насчитывалось 708 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 1% ниже, чем годом ранее.
- Беспокоит снижение поголовья скота сразу в нескольких районах. В деревнях реализация молока – эта основной источник заработка. Если этого не будет, то люди будут переезжать в райцентры, города. Поэтому если мы хотим, чтобы село существовало, то необходимо развивать животноводство на местах, - добавил президент Татарстана Рустам Минниханов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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