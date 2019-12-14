2019-12-14T12:42:12+03:00
Происшествия

В казанском ресторане московского директора обворовали на 300 тысяч рублей

Пока он отдыхал из гардеробной исчез его рюкзак с ноутбуком, деньгами и личными вещами
Олег ЛУГОВОЙ
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По данному факту было возбуждено уголовное дело.По данному факту было возбуждено уголовное дело.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне ночью в казанском ресторане «Максимилианс» отдыхал 32-летний исполнительный директор одной из московских фирм. Когда же он решил забрать свои вещи из гардеробной заведения, то обнаружил, что их и след простыл.

Как сообщили «Комсомольской правде-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о рюкзаке, в котором был ноутбук, крупная сумма наличных денег и личные вещи потерпевшего – всего на 300 тысяч рублей.

По данному факту в полиции Казани возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, установленные в ресторане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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