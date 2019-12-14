Если работа будет выполнена некачественно - будут переделывать: президент Татарстана заявил о тщательном контроле программы «Наш двор»
14 декабря во время республиканского совещания глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин доложил, что в рамках программы «Наш двор» в регионе была проведена инвентаризация. Она показала, что на данный момент требуется комплексно отремонтировать 6 772 двора.
В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике будут вести тщательный контроль за реализацией данной программы.
- Это очень серьёзная, большая работа. Мы никогда ранее подобных задач не ставили. Поэтому это не должна быть какая-то акция. Все нужно делать качественно, на совесть. Если мы реализуем данный проект, то это будет большое достижение для нашей республики. Речь идет о другом укладе жизни. Очень прошу внимательно просмотреть все детали. Если работа будет выполнена некачественно - будут переделывать, - сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU