Если работа будет выполнена некачественно - будут переделывать: президент Татарстана заявил о тщательном контроле программы «Наш двор»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-14T12:52:26+03:00

В республике по ней ремонт требуется на 6 772 объектах

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14 декабря во время республиканского совещания глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин доложил, что в рамках программы «Наш двор» в регионе была проведена инвентаризация. Она показала, что на данный момент требуется комплексно отремонтировать 6 772 двора.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике будут вести тщательный контроль за реализацией данной программы.

- Это очень серьёзная, большая работа. Мы никогда ранее подобных задач не ставили. Поэтому это не должна быть какая-то акция. Все нужно делать качественно, на совесть. Если мы реализуем данный проект, то это будет большое достижение для нашей республики. Речь идет о другом укладе жизни. Очень прошу внимательно просмотреть все детали. Если работа будет выполнена некачественно - будут переделывать, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU