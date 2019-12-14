Брали деньги и пропадали: в Казани полиция ищет жертв лжеюристов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-14T09:33:42+03:00

По подозрению в этом мошенничестве задержаны пока два местных жителя [фото, видео]

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Осенью этого года в полицию обратились четверо жителей Казани. По их словам, они стали жертвами обмана, когда решили воспользоваться услугами одной и юридических фирм, расположенной в центре города.

Так, в последней потерпевшим обещали помочь получить деньги, некогда вложенные в кредитно-потребительские кооперативы, ускорить процесс получения гражданства, а также вернуть водительские права. Вот только, получив предоплату, сотрудники этой юридической фирмы ничего не делали. Они попросту скрылись с деньгами.

В итоге ситуацию под контроль взяло Главное следственное управление МВД Татарстана. Там по указанным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В итоге полицейские нашли двух подозреваемых в обмане – 29-ти и 33-х летние казанцы уже задержаны. Следствие еще идет и у правоохранителей есть основание полагать, что мужчины действовали не одни, да и жертв их обмана может быть больше.

Фото: МВД Татарстана

- Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц, или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо сообщить об этом по телефонам: (843) 2912-649, 2912-645, - сообщили в МВД Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/749656" frameborder="0"></iframe> В Казани полиция ищет жертв лжеюристов.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU