Брали деньги и пропадали: в Казани полиция ищет жертв лжеюристов
Осенью этого года в полицию обратились четверо жителей Казани. По их словам, они стали жертвами обмана, когда решили воспользоваться услугами одной и юридических фирм, расположенной в центре города.
Так, в последней потерпевшим обещали помочь получить деньги, некогда вложенные в кредитно-потребительские кооперативы, ускорить процесс получения гражданства, а также вернуть водительские права. Вот только, получив предоплату, сотрудники этой юридической фирмы ничего не делали. Они попросту скрылись с деньгами.
В итоге ситуацию под контроль взяло Главное следственное управление МВД Татарстана. Там по указанным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В итоге полицейские нашли двух подозреваемых в обмане – 29-ти и 33-х летние казанцы уже задержаны. Следствие еще идет и у правоохранителей есть основание полагать, что мужчины действовали не одни, да и жертв их обмана может быть больше.
Фото: МВД Татарстана
- Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц, или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо сообщить об этом по телефонам: (843) 2912-649, 2912-645, - сообщили в МВД Татарстана.
В Казани полиция ищет жертв лжеюристов.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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