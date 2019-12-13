Владимира Путина в аэропорту Бегишево встретил президент Татарстана Рустам Минниханов

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-13T17:28:00+03:00

Глава государства прибыл с краткосрочным визитом в Набережные Челны

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Вечером в пятницу, 13 декабря, в Набережные Челны прибыл Президент России Владимир Путин. В аэропорту Бегишево его встречали глава Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

- Сразу по прибытии Глава государства отправился на завод каркасов кабин КАМАЗ. Это самый современный и самый крупный объект, который строился на территории КАМАЗа за последние десятилетия, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

После Путину должны продемонстрировать завод двигателей татарстанских грузовиков. Там Президент ознакомится с новым рядным шестицилиндровым агрегатом Р6.

На предприятии также состоится торжественный митинг, посвященный 50-летию автогиганта, в котором примет участие и Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU