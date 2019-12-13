В Казанском радиомеханическом колледже для школьников 6-11-х классов проведены профессиональные практикумы по компетенции Электроника

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-13T17:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казанском радиомеханическом колледже с 3 по 10 декабря 2019 года, на площадке с высокотехнологичным оборудованием, для школьников 6 – 11-х классов проведены профессиональные практикумы по компетенции Электроника, которые прошли в рамках второго этапа проекта «Билет в будущее» в ознакомительном и продвинутом форматах.

В Казанском радиомеханическом колледже с 3 по 10 декабря 2019 года прошли первые профессиональные практикумы для школьников-участников федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных учреждений «Билет в будущее» сезона 2019/2020 учебного года. Школьникам предлагалось принять участие в профессиональных пробах двух форматов (по выбору): ознакомительный (вовлекающий в деятельность) и углубленный.

Профессиональный практикум ознакомительного формата «Сборка (пайка) и монтаж электронных устройств» в рамках компетенции «Электроника» содержал основную задачу - формирование у школьников представления о профессии/компетенции, ее применении в современной и формирующейся цифровой экономике.

В рамках данного формата ребята познакомились с современно оснащенным рабочим местом специалиста по электронике; методами и приемами выполнения монтажа и сборки электронных устройств, проверили их на работоспособность.

Содержание мероприятия предполагало выполнение практического задания с получением практического результата по итогам практикума.

Под руководством наставников ребята успешно выполнили монтаж и сборку электронного устройства «Маленькое сердце на светодиодах», проверили его функциональность при помощи современных цифровых измерительных приборов.

Школьники, выбравшие очные пробы углубленного уровня по компетенции «Электроника», в рамках практического занятия «Основы программирования «Амперка» в это же время конструировали устройство автомата световых эффектов на базе «Arduino».

Они собрали устройство на макетной плате и подключили к Arduino; провели настройку; написали программы с использованием программного обеспечения – среды разработки Arduino и встроенных библиотек среды.

Для того, чтобы выбрать свою траекторию профессионального развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. Этому способствуют такие мероприятия.

На это и направлен данный проект, инициированный Президентом страны и организованный Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».