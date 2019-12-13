В Татарстане 14-летнего школьника задержали за воровство из мечети
В ОМВД Бугульминского района Татарстана поступило сообщение о совершении преступления в местной мечети. Из ящика для сбора пожертвований там пропало 6,5 тысяч рублей.
Неизвестный проник в помещение, выдавив окно. На месте преступления он оставил отпечатки пальцев, следы обуви. Полицейским также удалось сделать слепок орудия взлома.
Оперативно была установлена личность подозреваемого. Им оказался 14-летний школьник. Ранее мальчик уже имел проблемы с законом. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». На время расследования школьнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает ОМВД Бугульминского района Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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