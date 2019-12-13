2019-12-13T17:49:22+03:00
Происшествия

В Татарстане 14-летнего школьника задержали за воровство из мечети

Из ящика для сбора пожертвований было похищено 6,5 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ОМВД России по Бугульминскому районуФото: пресс-служба ОМВД России по Бугульминскому району
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В ОМВД Бугульминского района Татарстана поступило сообщение о совершении преступления в местной мечети. Из ящика для сбора пожертвований там пропало 6,5 тысяч рублей.

Неизвестный проник в помещение, выдавив окно. На месте преступления он оставил отпечатки пальцев, следы обуви. Полицейским также удалось сделать слепок орудия взлома.

Оперативно была установлена личность подозреваемого. Им оказался 14-летний школьник. Ранее мальчик уже имел проблемы с законом. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». На время расследования школьнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает ОМВД Бугульминского района Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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