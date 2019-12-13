В Нижнекамске определили площадку для запуска новогодних салютов

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-13T18:30:59+03:00

Запуск салюта в других местах будет запрещен Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В городе обещают также провести рейды по выявлению нарушений при продаже пиротехники

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В Нижнекамске определили специальную площадку для запуска салютом в новогодние праздники. Ей стала территория, ограниченная улицей Менделеева и проспектом Вахитова напротив дома №86 проспекта Химиков.

- В целях обеспечения безопасного отдыха и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, всеми надзорными органами и службами заранее будут начаты профилактические мероприятия. Отдел государственного пожарного надзора проведет обследование мест проведения новогодних мероприятий. Будут осуществлены рейды по выявлению по выявлению нарушений при продаже пиротехники, - сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

ИСТОЧНИК KP.RU