В Нижнекамске определили площадку для запуска новогодних салютов
В Нижнекамске определили специальную площадку для запуска салютом в новогодние праздники. Ей стала территория, ограниченная улицей Менделеева и проспектом Вахитова напротив дома №86 проспекта Химиков.
- В целях обеспечения безопасного отдыха и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, всеми надзорными органами и службами заранее будут начаты профилактические мероприятия. Отдел государственного пожарного надзора проведет обследование мест проведения новогодних мероприятий. Будут осуществлены рейды по выявлению по выявлению нарушений при продаже пиротехники, - сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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