2019-12-13T19:03:00+03:00
Общество

Банк в Татарстане обнаружил за III квартал 102 поддельные купюры

Среди фальшивок - рубли и доллары США
Лика ИСАЕВА
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Фальшивки в республике появляются все реже.Фальшивки в республике появляются все реже.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Национальный банк Татарстана сообщает, что в III квартале 2019 года в республике выявили на восемь поддельных денежных знаков меньше, чем за тот же период в 201-ом. Всего изъято 102 банкноты, чья подлинность вызвала сомнения у специалистов.

Чаще всего подделывали купюры номиналом 5 000 рублей - изъято 84 единицы. Тысячные банкноты подделывали реже, и выявили всего 15 подделок этого номинала. Три купюры изъято достоинством 2 000 рублей - они также оказались поддельными.

Среди фальшивок и три банкноты номиналом 100 долларов США. В 2018 году таковых было выявлено семь штук.

- Для определения подлинности необходимо проверять наличие на банкнотах не менее трех защитных элементов, - напоминают в Отделении Банка России по Татарстану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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