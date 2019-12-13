В Минздраве Татарстана определились с целями на 2020 год

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-13T16:57:19+03:00

Одной из задач ведомства станет увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Среди них увеличение доступности использования УЗИ и укомплектование поликлиник врачами

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В Татарстане прошло публичное формирование целей и задачей местного министерства здравоохранения на 2020 год. В нем помимо заинтересованных граждан приняли участие замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов, председатель Общественного совета при ведомстве Чингис Махмутов и представители аппарата президента Татарстана.

В итоге для ведомства на будущий год были определены шесть основных целей:

1. Увеличение уровня укомплектованности поликлиник врачами с 82,1% до 84,2%;

2. Снижение уровня смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 1,2%;

3. Увеличение доступности использования УЗИ-аппаратов с 70% до 89% путем сокращения сроков ожидания планового обследования (до 14 дней);

4. Увеличение доли записей на плановый прием к врачу в электронном виде с 65% до 70%;

5. Увеличение доли отремонтированных стационарных объектов (больниц) от всех стационарных объектов здравоохранения Татарстана с 29,8% до 35,1%;

6. Увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, с 38% до 40,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU