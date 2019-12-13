Всеволод, Юстина, Камелия и Николь: в Казани составили топ редких имен для детей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-13T14:11:54+03:00

С 2 по 8 декабря в столице Татарстана официально было зарегистрировано появление на свет 432 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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Так, по их данным, с 2 по 8 декабря в столице Татарстана официально было зарегистрировано появление на свет 432 детей. При этом 215 из них – это мальчики, а 217 – девочки.

Кроме того, в казанском ЗАГСе составили и традиционный топ популярных и редких имен, которыми на прошлой неделе горожане нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего в указанный период они давали такие имена как София, Амир, Тимур, Полина, Диана, Алина, Георгий, Варвара, Артем и Эмилия. С

Рейтинг же самых редких имен недели выглядит так: Паулина, Алла, Вера, Всеволод, Юстина, Камелия, Василь, Салим и Николь.

ИСТОЧНИК KP.RU