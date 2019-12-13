2019-12-13T13:02:10+03:00
Экономика

ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 16 декабря ВТБ организует прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Ставка по ней составит всего 2%, срок кредитования – до 20 лет.

Оформление ипотечного кредита при условии соответствия параметрам программы доступно как по стандартному пакету, так и по двум документам, без предоставления справки о доходах. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

- В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ипотека была доступна как можно большему числу граждан нашей страны, и запуск новой программы со ставкой всего в 2% – очень важный шаг в этом направлении, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – ВТБ первым из лидеров рынка подключается к данной программе. Начиная с 16 декабря мы принимаем заявки по ней и проводим первые сделки.

ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 года объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной поддержки «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тысяч сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн рублей.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 20 декабря в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим
Всеволод, Юстина, Камелия и Николь: в Казани составили топ редких имен для детей
В Татарстане Владимир Путин встретится с Рустамом Миннихановым
В Татарстане в ДТП с тремя авто погиб один водитель
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
В Татарстане могут запретить усыплять бездомных животных
В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "В шаге от бездны"
Госавтоинспекторы Казани помогли замерзающей в легковушке семье
В Казани откроют новый храм в честь великомученика Пантелеймона
16 декабря жители двух районов Казани более чем на сутки останутся без воды
В Чебоксарах загорелось помещение «Художественного фонда»
В Чувашии разыскивают мужчину, который потерял на автовокзале пакет с деньгами
В Чувашии тракторист выжил, попав под поезд
В Чувашии самогонщица обвинила полицейских в краже денег во время обыска
В Казани трех пешеходов сбили на "зебре" водители-нарушители
Чиновники Чувашии могут на год лишиться субсидий на покупку жилья
ВТБ реализовал электронный документооборот для Ростелекома
В Чебоксарах уничтожили 141 килограмм яблок неизвестного происхождения
Районы Марий Эл распределят между собой 37 школьных автобусов
В Чувашии семьи с детьми-инвалидами освободят от уплаты транспортного налога
Полуфабрикаты размораживались прямо в ведре: в Йошкар-Оле закрыли кафе японской кухни
В Чувашии выясняют причины возгорания в мусоропроводах сразу двух домов
Кредитный портфель ВТБ в Ульяновской области превысил 23 млрд рублей
В Чувашии объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного гололеда
В Казани ищут свидетелей наезда на женщину: водитель сбежал
В Набережных Челнах больше двух месяцев разыскивают пропавшего без вести 59-летнего мужчину
«Несмотря на дождь и слякоть»: в Йошкар-Оле к Новому году 2020 установили 15-метровая елку