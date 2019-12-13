В Татарстане в ДТП с тремя авто погиб один водитель
Смертельная авария произошла в Новошешминском районе Татарстана 12 декабря в 17.15 на 22 километре автодороги "Азеево - Черемшан - Шентала". По предварительным данным, 57-летний водитель отечественной легковушки "Лада Калина" превысил безопасную скорость и не соблюдал дистанцию, в итоге его автомобиль врезался во впереди идущий грузовик КАМАЗ, после чего его легковушку отбросило на встречную "Ладу Приора".
- В результате аварии водитель автомобиля "Лада Калина" получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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