2019-12-13T13:17:02+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП с тремя авто погиб один водитель

Его автомобиль сначала врезался в попутный грузовик, затем его выбросило на встречку
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работали полиция и медикиНа месте аварии работали полиция и медики
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Смертельная авария произошла в Новошешминском районе Татарстана 12 декабря в 17.15 на 22 километре автодороги "Азеево - Черемшан - Шентала". По предварительным данным, 57-летний водитель отечественной легковушки "Лада Калина" превысил безопасную скорость и не соблюдал дистанцию, в итоге его автомобиль врезался во впереди идущий грузовик КАМАЗ, после чего его легковушку отбросило на встречную "Ладу Приора".

- В результате аварии водитель автомобиля "Лада Калина" получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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