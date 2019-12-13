В Татарстане в ДТП с тремя авто погиб один водитель

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-13T13:17:02+03:00

Его автомобиль сначала врезался в попутный грузовик, затем его выбросило на встречку

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла в Новошешминском районе Татарстана 12 декабря в 17.15 на 22 километре автодороги "Азеево - Черемшан - Шентала". По предварительным данным, 57-летний водитель отечественной легковушки "Лада Калина" превысил безопасную скорость и не соблюдал дистанцию, в итоге его автомобиль врезался во впереди идущий грузовик КАМАЗ, после чего его легковушку отбросило на встречную "Ладу Приора".

- В результате аварии водитель автомобиля "Лада Калина" получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU