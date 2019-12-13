Госавтоинспекторы Казани помогли замерзающей в легковушке семье

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-13T11:43:30+03:00

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Казанец вместе с супругой и трехлетний ребенок попали в неприятную историю. На загородной трассе их легковушка заглохла. Водитель выяснил, что причиной поломки стал обрыв ремня ГРМ. Один он справиться с поломкой не смог, и пока пытался устранить ее, салон охладился. Молодая женщина и ребенок начали замерзать.

Знак аварийной остановки заметили проезжавшие мимо сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Лейтенант полиции Евгений Липатов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев подъехали, чтобы выяснить, что произошло. Пока в салоне патрульного автомобиля обогревались женщина и ребенок, офицеры помогли устранить неполадку. Благодарный водитель со своей семьей благополучно продолжил свой путь.

Чуть позже мужчина написал письмо со словами искренней благодарности в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU