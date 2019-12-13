В Казани откроют новый храм в честь великомученика Пантелеймона

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-13T11:23:32+03:00

Сейчас там завершился первый этап реставрации

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На улице Столярова в Казани готовятся к открытию нового храма в честь великомученика Пантелеимона. Он станет подворьем Вознесенского Макарьевского мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Казанская епархия.

Известно, что сейчас в храме-часовне завершился первый этап реставрации. Там завершены внутренние работы, а в ближайшее время будет установлена алтарная утварь.

Отметим, что церковь уже можно посещать по субботам и воскресеньям с 9.00 до 17.00. После открытия она будет работать ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU