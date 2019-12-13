В Казани откроют новый храм в честь великомученика Пантелеймона
Сейчас там завершился первый этап реставрации
Фото: пресс-служба Казанской епархии
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На улице Столярова в Казани готовятся к открытию нового храма в честь великомученика Пантелеимона. Он станет подворьем Вознесенского Макарьевского мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Казанская епархия.
Известно, что сейчас в храме-часовне завершился первый этап реставрации. Там завершены внутренние работы, а в ближайшее время будет установлена алтарная утварь.
Отметим, что церковь уже можно посещать по субботам и воскресеньям с 9.00 до 17.00. После открытия она будет работать ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU