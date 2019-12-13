16 декабря жители двух районов Казани более чем на сутки останутся без воды

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-13T11:05:57+03:00

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В понедельник, 16 декабря, ряд домов Кировского и Вахитовского районов города останется без воды. Причина этого – работы на сетях водопровода.

Так, с 2.00 16 декабря до 12.00 17 декабря водоснабжения не будет по адресам: улица Касаткина, 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 20б, 25 и улица Япеева, 19. Коснется это также домов №2, 4, 70, 26 (детсад №226), 98 (следственный изолятор) на улице Большая, дома по переулке Проходной, домов № 26 и 28 на улице Серп и Молот, домов №6, 15, 15а, 39 на улице Столярова, дома № 31/53 на улице Урицкого и домов №9, 11 на улице Клары Цеткин.

Вместе с тем в это же время ожидается понижение давления воды в ряде других домов. Речь идет о четных домах на улице Астрономическая от №2/25 до №10 и нечетных - от №1/43 до №9/62. Нечетные дома на улице Кави Наджми от №1 до №7 и четные – от №2 до №14. Улица Пушкина, 1, 1/55, 1/55а, 2/45, 3, 4, 5/43, 9, 11, 13/50, 15/25, 17, 19, 21, 21а, 23, 25 и улица Хади Такташа, №1 и все четные номера домов. Улица Университетская - нечетные номера домов от №1/52 по №11/46, четные - от №2/53 по №10/48.

Также давление воды будет понижено в домах Приволжского района, расположенных в по улицам: 1-я Тракторная, 2-я Газовая, 2-я Гаражная, 2-я Тракторная, 3-я Тракторная , 4-я Тракторная, Авангардная, Агрономическая, Актайская, Братьев Петряевых, Ватутина, Газовая, Шарифа Камала, Красного Пожарника, Кулагина, Лебедева, Магистральная, Павлюхина, Поперечно-Авангардная, Пригородная, Производственная, Сайдашева, Техническая, Карима Тинчурина, Тракторная, Турбинная, Учительская, Фаткуллина, Шевченко, Южно-Промышленная, Юл Урам, Яшь Кыч.

В Вахитовском районе давление воды понизят в домах по улицам: Ахтямова, Баумана, Мазита Гафури, Тази Гиззата, Девятаева, Мусы Джалиля, Зайцева, Ирек, Фатыха Карима, переулок Кирова, Коротченко, Крайняя, Кызыл Татарстан, Лево-Булачная, Марджани, Межлаука, Меховщиков, Туфана Миннуллина, Московская, Назарбаева, Каюма Насыри, Нариманова, Ново-Вахитовская, Ново- Песочная, Островского, Парижской Коммуны, Петербургская, Подаметьевская, Портовая, Право-Булачная, Профсоюзная, Салимжанова, Саид-Галеева, Сары Садыковой, Сафьян, Спартаковская, Николая Столбова, Суконная, Зайни Султана, Татарстан, Ташаяк, Габдуллы Тукая, Тихомирнова, Федосеевская, Худякова, Чернышевского, Щербаковский переулок, Эш Урам, Камиля Якуба, Япеева, Яхина.

В Кировском районе понижение давления воды запланировано в домах по улицам: Ваисова, Казахская, Калинина, Касаткина.

ИСТОЧНИК KP.RU