В Чебоксарах загорелось помещение «Художественного фонда»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-13T10:41:52+03:00

Пожар в здании на улице Урукова начался в 6 часов утра

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В четверг, 12 декабря, в 6.27 МЧС Чувашии получило сообщение о пожаре в доме № 19 на улице Урукова в Чебоксарах. Огонь охватил помещение «Художественного фонда». На место оперативно выехали пожарные.

- Сгорела продукция комплектующих трансформаторов, мебель, повреждена внутренняя отделка помещения. Обстоятельства происшествия предстоит установить, - сообщает МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU