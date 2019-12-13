В Чебоксарах загорелось помещение «Художественного фонда»
Пожар в здании на улице Урукова начался в 6 часов утра
Фото: pixabay
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В четверг, 12 декабря, в 6.27 МЧС Чувашии получило сообщение о пожаре в доме № 19 на улице Урукова в Чебоксарах. Огонь охватил помещение «Художественного фонда». На место оперативно выехали пожарные.
- Сгорела продукция комплектующих трансформаторов, мебель, повреждена внутренняя отделка помещения. Обстоятельства происшествия предстоит установить, - сообщает МЧС республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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