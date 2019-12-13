В Чувашии разыскивают мужчину, который потерял на автовокзале пакет с деньгами
Инцидент произошел утром 11 декабря в Чебоксарах
Фото: МВД Чувашии
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В Чувашии полицейские ищут мужчину, который потерял на автовокзале в Чебоксарах пакет с деньгами. Инцидент произошел утром 11 декабря. О находке провоохранителям сообщили работники объекта.
- Судя по записям с камеры видеонаблюдения, пакет с деньгами выронил пожилой человек, которого вы видите на фотографии, - сообщает МВД республики, публикуя скриншот.
Пострадавшего или тех, кто располагает информацией о нем, просьба сообщить об этом в отдел полиции №1 МВД Чебоксар или по телефонам 24-38-06, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU