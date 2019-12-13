В Чувашии самогонщица обвинила полицейских в краже денег во время обыска

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-13T09:23:17+03:00

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Ещё 8 мая 53-летняя жительница Вурнарского района республики продала односельчанину самогонку. Бутылочку объемом 0,231 литров изъяли полицейские и отправили ее на экспертизу. Выяснилось, что спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности и здоровья потребителей". Разозлившись, самогонщица пошла ва-банк - она написала встречное заявление, обвинив страже порядка, проводивших у нее в доме обыск, в краже своих денег. По ее заявлению провели проверку и выяснили, что никакой кражи не было, а женщина таким образом решила отомстить. Поскольку она уже была извещена о том, что за заведомо ложный донос ей грозит уголовное дело, самогонщица стала его фигуранткой.

Во время следствия и суда своей вины женщина не признала.

- Суд признал гражданку виновной и назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев 25 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в прокуратуру Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU