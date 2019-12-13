В Казани трех пешеходов сбили на "зебре" водители-нарушители

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-13T08:47:43+03:00

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Казанские водители продолжают игнорировать правила дорожного движения и давят пешеходов на "зебрах". Не помогают ни установленные знаки дорожного движения, ни вызывные светофоры - автолюбители просто проезжают или перед самими пешеходами, или сбивают их на дороге.

Так в четверг, 12 декабря, в Казани произошло всего 234 аварии, где пострадали три человека. Все трое - пешеходы, и наезд на них произошел именно на "зебрах".

Первой в 16.35 на улице Симонова у дома 12а под колеса иномарки "Ниссан Жук", которой управляла 37-летняя женщина, попала 32-летняя казаночка. У нее травмы головы.

Спустя полчаса, в 17.07, на улице Фермское шоссе 40-летний водитель иномарки "Шкода Рапид" сбил на "зебре" 17-летнего подростка.

- Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Третье ДТП произошло в 19.28 на улице Сахарова. Там под колеса легковушки "Шкода Актавия", которой управлял 34-летний мужчина, попала 19-летняя девушка. Вызванные на место аварии врачи диагностировали у пострадавшей травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU