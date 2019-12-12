Кредитный портфель ВТБ в Ульяновской области превысил 23 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-12T17:59:44+03:00

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По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса банка ВТБ в Ульяновской области вырос на 12% и достиг 23,9 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц за отчетный период увеличился на 36% и составил 26,5 млрд рублей.

С начала года кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 17%, до 10 млрд рублей. Наиболее высокую динамику показал сегмент крупного бизнеса, здесь портфель за девять месяцев 2019 года увеличился практически вдвое — до 4 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса кредитный портфель с января по сентябрь этого года превысил 5,9 млрд рублей. Основными отраслями в его структуре являются торговля — 24%, горнодобывающая промышленность и металлургия — 21%, нефтехимия — 19%.

Высокую востребованность у бизнеса региона продемонстрировало льготное кредитование по госпрограммам. В рамках этого направления объем заключенных кредитных соглашений с начала года увеличился в пять раз и на 1 октября 2019 года составил около 500 млн рублей.

Кредитный портфель в сегменте розничного бизнеса увеличился за три квартала на 9%, до 13,9 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на ипотечные кредиты – 7,2 млрд рублей (+14% с начала года). Портфель кредитов наличными на отчетную дату превысил 6 млрд (+5%), автокредитования – 709 млн рублей. Портфель привлеченных средств физлиц с начала год вырос на 36%, до 13,5 млрд рублей.

- Клиентоориентированная политика, доступные условия кредитования, предлагаемые банком и слаженная работа команды позволили нам нарастить объемы бизнеса как в розничном, так и в корпоративном сегментах. С начала года компании региона не только кредитовались в банке, но и активно размещали у нас свои средства. За отчетный период портфель привлеченных средств юридических лиц вырос более чем на треть. Мы следуем стратегии развития ВТБ, используя лучший омниканальный опыт взаимодействия с клиентом как в цифровых каналах, так и при персональном контакте в отделениях. Наша цель – стать финансовым партнером первого выбора для всех категорий пользователей, - прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ульяновской области Игорь Костюник.