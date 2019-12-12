Чиновники Чувашии могут на год лишиться субсидий на покупку жилья
Поправку в закон рассмотрел Кабинет министров республики
Фото: pixabay.com
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В среду, 11 декабря, Кабинет министров Чувашии рассмотрел изменения в закон «О государственной гражданской службе Чувашской Республики». Они касаются лишения местных чиновников субсидий на покупку жилья.
Так, в случае принятия, чиновники, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, не смогут получать единовременные субсидии на приобретение жилья. Поправка будет действовать с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU