В Чувашии выясняют причины возгорания в мусоропроводах сразу двух домов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-12T18:03:55+03:00

Сначала пожар произошел в многоэтажке Чебоксар, а после и в Новочебоксарске

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Накануне в 11.00 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Новочебоксарске на улице 10-й Пятилетки в многоквартирном доме №70 произошел пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит помещение мусоропроводв во втором подъезде – оно уже было охвачено огнем. Пожарные смогли сбить пламя за пять минут. Погибших и пострадавших не было.

Второй похожий случай произошел спустя несколько часов в ближайшем городе – Чебоксарах. Там в 16.45 на улице Хузангая в доме №36 так же загорелся мусоропровод. Пожарные потушили огонь.

- Причины возникновения обоих пожаров выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.

Также в чрезвычайном ведомстве отмечают, что с начала 2019 года в республике произошли 1 508 пожаров. Общий материальный ущерб от которых достиг почти 70 миллионов рублей. Огонь унес жизни 64 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU