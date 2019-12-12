2019-12-12T19:00:38+03:00
Общество

В Чебоксарах уничтожили 141 килограмм яблок неизвестного происхождения

На фруктах были заметны следы срыва маркировочных этикеток
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора Чувашии и Ульяновской областиФото: пресс-служба Россельхознадзора Чувашии и Ульяновской области
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В среду, 11 декабря, специалисты Россельхознадзора Чувашии и Ульяновской области нашли на одном из рынков Чебоксар 141 килограмм свежих яблок неизвестного происхождения. На их упаковках не было никакой информации. Кроме того, на фруктах были заметны следы срыва маркировочных этикеток.

У продавца подозрительных яблок отсутствовали документы о карантинном фитосанитарном состоянии продукции и товаросопроводительные документы. Фрукты пришлось изъять и уничтожить на полигоне «Моргаушское».

ИСТОЧНИК KP.RU

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