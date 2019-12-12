В Чебоксарах уничтожили 141 килограмм яблок неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-12T19:00:38+03:00

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В среду, 11 декабря, специалисты Россельхознадзора Чувашии и Ульяновской области нашли на одном из рынков Чебоксар 141 килограмм свежих яблок неизвестного происхождения. На их упаковках не было никакой информации. Кроме того, на фруктах были заметны следы срыва маркировочных этикеток.

У продавца подозрительных яблок отсутствовали документы о карантинном фитосанитарном состоянии продукции и товаросопроводительные документы. Фрукты пришлось изъять и уничтожить на полигоне «Моргаушское».

ИСТОЧНИК KP.RU