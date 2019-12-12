Полуфабрикаты размораживались прямо в ведре: в Йошкар-Оле закрыли кафе японской кухни

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-12T18:16:29+03:00

Мера временная - есть надежда, что руководство фирмы исправит все выявленные нарушения

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В Йошкар-Оле приостановили деятельность кафе японской кухни, которое расположено на втором этаже торгового центра на улице Кирова. В заведении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Так, загрузка продовольственного сырья и пищевых продуктов в кафе происходила через обеденный зал. Подача роллов на стол - через зону обработки свежей рыбы. Кроме того, грязные овощи хранились под прилавком рядом с электроплитой. А разморозка мясных полуфабрикатов осуществлялась прямо в ведре.

- Грубым нарушением является и то, что на одной поверхности холодильного прилавка осуществлялась обработка сырой рыбы и приготовление роллов, здесь же - приготовление полуфабрикатов из мяса, холодная обработка и нарезка овощей, которые использовались для приготовления блюд без тепловой обработки, - сообщает управление федеральной службы судебных приставов Марий Эл.

В завершении этого, в кафе не было раковин для мытья рук, все продукты нарезались одними ножами на разделочных досках без специальной маркировки.

В итоге кафе по решению суда было закрыто на 45 суток до устранения всех вышеуказанных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU