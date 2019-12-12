2019-12-12T17:21:30+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах больше двух месяцев разыскивают пропавшего без вести 59-летнего мужчину

Алексей Башмаков вышел из своего дома 17/11 3 октября и не вернулся
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах идут активные поиски 59-летнего Алексея Башмакова. Мужчина вышел из дома 17/11 3 октября текущего года, но до сих пор не вернулся обратно. Его розыском занимается полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА».

Алексей ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, светлые глаза и седые волосы. На момент пропажи он был одет в темно-зеленых пуховик, темно-коричневые брюки, фланелевую синюю рубашку, серый свитер и зимние сапоги.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону 8 927 412 69 99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Набережных Челнах больше двух месяцев разыскивают пропавшего без вести 59-летнего мужчину
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