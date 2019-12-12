В Татарстане перестали работать сайты правительства и портал госуслуг
В четверг, 12 декабря, в Татарстане «упали» сайты правительства и портал госуслуг. Сначала это заметили интернет-пользователи, а после появилось официальное сообщение министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.
- Портал госуслуг Республики Татарстан и сайты на базе Tatar.ru временно недоступны. Приносим извинения пользователям за неудобства. Причина найдена, мы работаем над устранением ошибки. Сообщим дополнительно, когда сайты заработают в обычном режиме, - написало ведомство на своей официальной соцстранице.
Причина произошедшего не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU