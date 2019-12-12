В Татарстане перестали работать сайты правительства и портал госуслуг

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-12T14:06:25+03:00

Работы над устранением причины этого уже ведутся

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В четверг, 12 декабря, в Татарстане «упали» сайты правительства и портал госуслуг. Сначала это заметили интернет-пользователи, а после появилось официальное сообщение министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

- Портал госуслуг Республики Татарстан и сайты на базе Tatar.ru временно недоступны. Приносим извинения пользователям за неудобства. Причина найдена, мы работаем над устранением ошибки. Сообщим дополнительно, когда сайты заработают в обычном режиме, - написало ведомство на своей официальной соцстранице.

Причина произошедшего не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU