2019-12-12T14:23:54+03:00
Общество

19 декабря из-за начала празднования 100-летия ТАССР запустят дополнительные электрички «Казань-Аэропорт»

Мероприятия пройдут в международном выставочном центре «Казань Экспо»
Олег ЛУГОВОЙ
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Эти пригородные поезда будут курсировать без промежуточных остановок.Эти пригородные поезда будут курсировать без промежуточных остановок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В следующий четверг, 19 декабря, между Казанью и аэропортом запустят дополнительные электрички. Дело в том, что в этот день в честь 100-летия ТАССР в международном выставочном центре «Казань Экспо» стартуют праздничные мероприятия.

Данные пригородные поезда будут курсировать без промежуточных остановок:

- поезд №6722 отправится со станции Казань в 17.05, а прибудет в аэропорт в 17.35;

- поезд №6723 отходит от воздушной гавани в 18.08 и окажется в столице Татарстана в 18.35;

- поезд №6720 из Казани отправится в 13.05, а прибудет на станцию Аэропорт в 13.25;

- поезд №6721 в столицу Татарстана отходит в 14.10 и окажется там в 14.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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19 декабря из-за начала празднования 100-летия ТАССР запустят дополнительные электрички «Казань-Аэропорт»
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