2019-12-12T11:46:07+03:00
Спорт

Даже "амнистия" Нгапета не помогла: "Зенит" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения в Бельгии

Казанские волейболисты уступили "Греньярду" в пяти сетах
Владимир КРУПСКИЙ
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ВК "Зенит".ВК "Зенит".
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Состояние казанского "Зенита" перед стартом в Лиге Чемпионов вызывало опасение. Старт сезона подопечным Алексея Вербова не удался. В чемпионате "Зенит" пока в середине таблицы. Кроме того, в Бельгию казанцы прилетели прямиком из Бразилии, где "Зенит" за 6 дней сыграл 5 матчей в рамках клубного чемпионата мира и занял итоговое третье место.

Кроме того, в Бельгию "Зенит" отправился без своего лидера Эрвина Нгапета. Французский волейболист задержался в Бразилии. Его обвинили в сексуальных домогательствах и арестовали, но отпустили под залог в 50 тысяч долларов США.

Отметим, что Нгапет все же успел прилететь в Бельгию, но в стартовый состав не попал, но эпизодически на площадке появлялся.

Что касается хода матча, то по началу "Зенит" не давал усомниться в своем превосходстве. Первые два сета казанские волейболисты взяли довольно легко - 25:20 и 25:18. А вот дальше начала сказываться усталость после изнурительного турнира в Бразилии и длительного перелета.

В третьей партии все решилось в концовке, где точнее были бельгийцы - 25:23. Четвертый сет также остался за хозяевами паркета - 25:22. Все решалось в пятой партии. "Зенит" вел 9:7, но удержать преимущество казанцы не смогли. Хозяева площадки выиграли партию 20:18, а вместе с ней и матч 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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