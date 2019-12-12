Экс-зам управляющего ФСС Татарстана Камиля Фатыхова арестовали по подозрению в махинациях при закупках обуви для инвалидов

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-12T10:30:47+03:00

Свой пост он покинул лишь в конце ноября этого года

Изменить размер текста: A A

Задержали бывшего заместителя управляющего Фонда социального страхования (ФСС) Татарстана Камиля Фатыхова еще 9 декабря. И сейчас суд удовлетворил ходатайство о назначении экс-чиновнику меры пресечения в виде ареста.

Как сообщил собственный источник «Комсомольской правды-Казань», Фатыхова, который в свою бытность успел еще и побывать в статусе и.о. управляющего ФСС республики, в частности, подозревают в участии в мошеннической схеме при закупках ортопедической обуви для инвалидов. Следствие считает, что именно с его подачи она приобреталась за бюджетные деньги по слишком завышенной цене.

Также есть информация о том, что Фатыхову вменяют и «фокусы» при покупке инвалидных колясок. Дешевые китайские изделия поставщики выдавали за вполне достойный товар. В итоге разницу участники преступной схемы делили между собой.

Отметим, что Камиль Фатыхов только недавно покинул свой пост в ФСС Татарстана – в конце ноября этого года. Теперь же по решению суда он на время следствия будет помещен в камеру СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU