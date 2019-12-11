В Татарстане столб упал на электромонтера и убил его

СЕГОДНЯ 19:03 2019-12-11T19:03:06+03:00

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Накануне вечером на поле около села Слобода Екатериновская Новошешминского района Татарстана с повреждениями грудной клетки и ноги было найдено тело 34-летнего мужчины. По данному факту тут же была начата доследтсвенная проверка.

По предварительным информации, погибший работал электромонтером в компании «Чистопольские электросети». Во время разбора линии электропередач на него упал опорный столб. Получив переломы рабочий скончался на месте происшествия.

- Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU