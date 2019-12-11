2019-12-11T18:41:42+03:00
Происшествия

Казанец погиб после того, как высказался о неправильном образе жизни

Его тело нашли в снегу. В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека
Олег ЛУГОВОЙ
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В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться сотрудники следственного комитета Татарстана.В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться сотрудники следственного комитета Татарстана.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В Казани еще 5 декабря около одного из домов на улице Халева в снегу было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Так как на нем имелись признаки насильственной смерти в виде следов избиения, по данному факту было возбуждено дело об убийстве.

Через некоторое время правоохранителям удалось выйти на след троих мужчин в возрасте 31-го, 40 и 45-ти лет. Задержанные подозреваемые частично признали свою причастность к этому преступлению.

По версии следствия, в квартире одного из них потерпевший выпивал в указанной компании. Во время застолья он заявил, что хозяин ведет неправильный образ жизни. За такие нравоучения последний, не раз уже судимый, избил гостя. При этом к расправе присоединились еще двое таких же гостей.

Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемые вынесли его на улицу и просто бросили в снег.

- Следствие уже обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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