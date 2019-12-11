Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил Словакию к сотрудничеству
В среду, 11 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Татарстан-Словакия». Мероприятие состоялось в рамках рабочего визита делегации республики в Братиславу.
Минниханов отметил заинтересованность в привлечении словацкого бизнеса и капитала в Татарстан, а также расширении взаимовыгодных связей.
- Существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия в области нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности; нефтехимии; в энергетике, в машиностроении и станкостроении, в сфере автоматизации производственных процессов и многом другом. Необходимо искать новые пути и наращивать сотрудничество, в первую очередь, в области инноваций, - сказал Минниханов.
В итоге на встрече было подписано соглашение между Словацким агентством по инвестициям и развитию торговли (SARIO) и Агентством инвестиционного развития Татарстана. Далее состоялось подписание соглашения между Словацкой торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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