За долг в почти 2 миллиона рублей арестовали комбайн и запретили выезд в Китай: татарстанцу ради поездки пришлось отдать все деньги

СЕГОДНЯ 19:31 2019-12-11T19:31:35+03:00

Дорога за рубеж оказалась открыта лишь после того, как мужчина выплатил всю сумму без остатка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Ютазинском районе Татарстана в исполнении у приставов оказалось производство о долге почти в 2 миллиона рублей. Такую сумму одной из фирм за услуги по решению суда должен был заплатить местный житель. Но мужчина все как-то не торопился погасить этот долг.

Тогда к нему и наведались приставы. На месте они арестовали у татарстанца зерноуборочный комбайн. А до этого наложили запрет на его выезд за границу.

Боясь лишиться техники, должник заплатил большую часть суммы. Но этого оказалось мало для того, чтобы поехать за рубеж - запрет снимается только при 100% погашении долга.

У татарстанца под угрозой оказалась запланированная поездка в Китай – пришлось снова собирать и платить деньги. Сообщают в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU