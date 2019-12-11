2019-12-11T16:04:04+03:00
Происшествия

В центре Казани иномарка сбила 13-летнего школьника

По предварительной информации ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода
Олег ЛУГОВОЙ
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Медики "скорой" зафиксировали у ребенка ушиб стопы.Медики "скорой" зафиксировали у ребенка ушиб стопы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне днем в центре Казани на улице Жуковского автомобиль марки Тойота сбил 13-летнего мальчика.

По предварительной информации, школьник пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате иномарка под управлением 27-летнего водителя сбила его.

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия медики «скорой помощи» диагностировали у ребенка ушиб стопы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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