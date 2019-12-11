В Чувашии легковушка попала под колеса КАМАЗа, один человек погиб
В среду, 11 декабря, в 11.45 на 112 километре автодороги «Чебоксары-Сурское» произошла авария с участием автомобилей «Ниссан» и КАМАЗ. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, пересек сплошную линию разметки и попал под встречный большегруз. Легковушка превратилась в груду металла.
Фото: пресс-служба МВД Чувашии
За рулем «Ниссана» был 50-летний житель Ивановской области. Мужчина скончался еще до приезда «скорой». Кроме него в салоне иномарки никого не было. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»