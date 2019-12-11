2019-12-11T19:44:26+03:00
Звезды

Фестиваль мусульманского кино-2020 пройдет в Казани в сентябре

А заявки на участие в нем начнут принимать уже 15 декабря этого года
Алина ГАБДУЛИНА
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В программу фестиваля из года в год отбираются фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к толерантности, миру и справедливости.В программу фестиваля из года в год отбираются фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к толерантности, миру и справедливости.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре 2020 года в Казани пройдет традиционный фестиваль мусульманского кино. Точнее – с 4 по 9 число. Об этом журналистам сообщил начальник отдела по связям с общественностью «Татаркино» Зуфар Давлетшин.

А вот заявки на участие в мероприятии стоит готовить уже сейчас. Принимать их начнут 15 декабря 2019-го. Отметим, что в программу фестиваля из года в год отбираются фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к толерантности, миру и справедливости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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