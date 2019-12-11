В Чебоксарах по дороге в школу на «зебре» была сбита 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-11T14:36:52+03:00

Ребенка с травмами доставили с места ДТП в больницу

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Накануне утром – в 7.20, в столице Чувашии иномарка сбила ребенка. Произошло это на улице Ленинского Комсомола. 11-летняя девочка шла в школу и пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре».

В этот момент туда в нарушении правил дорожного движения въехал автомобиль «Шевроле Кобальт». В результате наезда четвероклассница получила травмы и с места ДТП была на «скорой» доставлена в больницу.

- В отношении водителя составлен административный материал за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - сообщили в ГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU