В Чебоксарах по дороге в школу на «зебре» была сбита 11-летняя девочка
Накануне утром – в 7.20, в столице Чувашии иномарка сбила ребенка. Произошло это на улице Ленинского Комсомола. 11-летняя девочка шла в школу и пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре».
В этот момент туда в нарушении правил дорожного движения въехал автомобиль «Шевроле Кобальт». В результате наезда четвероклассница получила травмы и с места ДТП была на «скорой» доставлена в больницу.
- В отношении водителя составлен административный материал за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - сообщили в ГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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