2019-12-11T12:51:45+03:00
Общество

В Чебоксарах центр травматологии получит дополнительный корпус за 295,4 миллиона рублей

Строительство должно начаться в феврале 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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На первом этаже нового корпуса появится амбулаторное реабилитационное отделениеНа первом этаже нового корпуса появится амбулаторное реабилитационное отделениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах получит дополнительный корпус с теплым переходом. На это уже выделено 295,4 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, на первом этаже нового корпуса появится амбулаторное реабилитационное отделение, на втором этаже – стационарное травматолого-ортопедическое отделение (16 коек) и операционный блок, на третьем этаже – стационарное реабилитационное отделение (24 койки).

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 17 декабря. Кроме строительных и отделочных работ он должен будет закупить и смонтировать медицинское, а также технологическое оборудование, мебель и систему медицинского газоснабжения. Строительство должно начаться в феврале 2020 года, а завершиться в сентябре 2021-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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