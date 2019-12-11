В Чебоксарах центр травматологии получит дополнительный корпус за 295,4 миллиона рублей
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах получит дополнительный корпус с теплым переходом. На это уже выделено 295,4 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, на первом этаже нового корпуса появится амбулаторное реабилитационное отделение, на втором этаже – стационарное травматолого-ортопедическое отделение (16 коек) и операционный блок, на третьем этаже – стационарное реабилитационное отделение (24 койки).
Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 17 декабря. Кроме строительных и отделочных работ он должен будет закупить и смонтировать медицинское, а также технологическое оборудование, мебель и систему медицинского газоснабжения. Строительство должно начаться в феврале 2020 года, а завершиться в сентябре 2021-го.
ИСТОЧНИК KP.RU