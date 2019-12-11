2019-12-11T11:46:03+03:00
Общество

После долгой болезни скончалась главный аллерголог Казани

Наиле Рахматуллиной была руководителем городского аллергологического центра ГКБ № 7
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения ТатарстанаФото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана
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Во вторник, 10 декабря, в Казани скончалась Заслуженный врач Татарстана, руководитель городского аллергологического центра ГКБ №7 Наиля Рахматуллина. О трагической новости сообщило министерство здравоохранения республики.

Наиля Рахматуллина также была известна как доцент, кандидат медицинских наук, главный специалист-эксперт аллерголог Управления здравоохранения столицы Татарстана.

В 1979 года она окончила Казанский мединститут имени Курашова по специальности «Педиатрия». А в 1981 году окончила интернатуру в 4-ой детской больнице.

Годом позже она начала работать врачом аллергологом-иммунологом ГИДУВа. С 1991 года Рахматуллина была ассистентом кафедры аллергологии, а с 1993 года – доцентом. С 2014 года она возглавляла кафедру аллергологии и иммунологии КГМА.

- Гражданская панихида пройдет 11 декабря в 10:00 по адресу Сибирский тракт, 23, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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