Почему власти Татарстана не хотят делать 31 декабря выходным днем

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-11T10:02:04+03:00

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В России уже на федеральном уровне обсуждают возможность сделать 31 декабря выходным днем независимо от дня недели. Пока понятно одно, что если решение об этом и будет принято, то вряд ли в 2019 году. Тем не менее ряд регионов уже взяли на себя смелость и объявили канун Нового года не рабочим днем. В частности, его перенесли на субботу 28 декабря.

Однако данный тренд не поддержали в Татарстане. Как ответили в правительстве республики интернет-ресурсу «Подъем», делать это нецелесообразно. Так указывается на то, что Татарстан является одним из экономических и промышленных центров страны, следовательно, делать 31 декабря выходным днем не выгодно. Да и, в принципе, было бы несправедливо распространять данную практику исключительно на госслужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU