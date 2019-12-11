2019-12-11T10:02:04+03:00
Общество

Почему власти Татарстана не хотят делать 31 декабря выходным днем

В отличие от ряда других регионов в республике решили не делать этого
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Наиля ГАЛИМОВАФото: Наиля ГАЛИМОВА
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В России уже на федеральном уровне обсуждают возможность сделать 31 декабря выходным днем независимо от дня недели. Пока понятно одно, что если решение об этом и будет принято, то вряд ли в 2019 году. Тем не менее ряд регионов уже взяли на себя смелость и объявили канун Нового года не рабочим днем. В частности, его перенесли на субботу 28 декабря.

Однако данный тренд не поддержали в Татарстане. Как ответили в правительстве республики интернет-ресурсу «Подъем», делать это нецелесообразно. Так указывается на то, что Татарстан является одним из экономических и промышленных центров страны, следовательно, делать 31 декабря выходным днем не выгодно. Да и, в принципе, было бы несправедливо распространять данную практику исключительно на госслужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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