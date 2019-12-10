2019-12-10T17:48:21+03:00
Общество

Казань примет гранд-финал Кубка России по киберспорту

Соревнования состоятся на ближайших выходных
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба мэрии Казани.Фото: пресс-служба мэрии Казани.
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14-15 декабря в Казани, в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоится гранд-финал Кубка России по киберпорту-2019. Соревнования пройдут по двум видам программы – Dota 2 и Clash Royale, также в рамках турнира запланированы соревнования по CS:GO и дрон-рейсингу.

В отборочных играх, которые проходили с сентября по декабрь, приняли участие более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Помимо зрелищных игр участников соревнований ждут конкурсы и тематические подарки, автограф-сессии с известными киберспортсменами, а также интерактивные зоны. Кроме того, будет работать специальная научная зона, где любой желающий сможет пройти специально разработанный тест на анализ киберспортивных навыков.

Турнирная сетка и все результаты плей-офф размещены на сайте соревнований.

Церемония открытия соревнований пройдет 14 декабря в 12.00, первые матчи стартуют в 12:30. 15 декабря состоятся игры за первые места. Церемония награждения запланирована на 21.00. Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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