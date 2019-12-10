2019-12-10T17:13:23+03:00
Общество

Количество абортов в Ульяновске сократилось на 12%

А вот число процедур искусственного оплодотворения возросло
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушки стали чаще решаться рожать детей.Девушки стали чаще решаться рожать детей.
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Как рассказала начальник управления по делам семьи администрации города Людмила Бабунова, за 2019 год общее число прерываний беременности сократилось на 12% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года.

- Улучшение показателей рождаемости – одно из стратегических направлений для руководства как Ульяновской области, так и Ульяновска. С 2013 года в регионе успешно работает и развивается клиника репродуктивного здоровья с лабораторией ЭКО «Альянс Клиник», где абсолютно бесплатно можно получить консультацию репродуктолога и пройти весь цикл программы экстракорпорального оплодотворения, не выезжая за пределы региона, - отметила Людмила Бабунова.

Напомним, с 2013 года в ульяновском специализированном репродуктивном центре было проведено более 1800 программ ЭКО. В том числе более 1400 процедур искусственного оплодотворения - бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Стоит отметить, что результативность ЭКО в ульяновском специализированном центре выше показателя по России – 43% против 38%.

По данным управления по делам семьи администрации Ульяновска, в 2019 году было проведено 470 процедур ЭКО, а также в этом году 68 женщин родили 76 малышей благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Напомним, данная работа проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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