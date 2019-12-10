Зимой 2019-2020 в Чебоксарах будут работать 15 катков и 26 хоккейных коробок

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-10T18:22:53+03:00

Среди них и проверенные временем, любимые горожанами места и совсем новые арены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того в городе будет организовано катание на снегоходах, собачьих упряжках, лошадях, лыжах, зимних велосипедах и кайт-серфингах

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Стало известно, что в Чебоксарах уже залиты все катки массового катания и хоккейные площадки. Среди них и проверенные временем, любимые горожанами места и совсем новые арены. О том, где именно жители города могут покататься на коньках, сообщает местное управление физкультуры.

Так, зимой 2019-2020 года в Чебоксарах будут работать 15 катком и 26 хоккейных коробок. Кроме того, на Московской набережной будет организовано катание на снегоходах, собачьих упряжках, лошадях, лыжах, зимних велосипедах и кайт-серфингах.

Итак, покататься на коньках горожане могут:

В «Дорисс-парке» с 8:00 до 22:00;

На стадионе «Спартак» (каток «Новое поколение») с 8:00 до 22:00;

На стадион «Спартак» (хоккейная коробка) с 10:00 до 22:00;

В ледовом двореце «Чебоксары–Арена» с 8:00 до 23:00;

На стадион «Энергия» (футбольное поле) с 8:00 до 18:00;

На стадион «Энергия» (хоккейная коробка) с 8:00 до 18:00;

В парк имени Николаева с 8:00 до 21:00;

В этнокомплексе «Амазония»;

На стадионе «Волга» с 10:00 до 20:00;

В спортшколе № 10 в Сосновке с 10:00 до 17:00;

На открытой хоккейной коробке «ТУС» с 14:00 до 20:00;

На катке массового катания «ТУС» с 14:00 до 20:00;

На катке на Кукшумском водохранилище: время работы с 10:00 до 22:00, есть прокат коньков.

На катке санатория «Чувашия» с 8:00 до 22:00;

В парке «Лакреевский лес» с 10:00 до 22:00;

Поиграть в хоккей:

На улице Франко, 16 с 10:00 до 22:00.

На улице Николаева, 46 с 10:00 до 22:00;

На улице Николаева, 32/34 с 10:00 до 22:00;

На улице Кадыкова, 16 с 16:00 до 20:00;

На улице Люксембург, 1 с 10:00 до 22:00;

На проспекте Тракторостроителей, 38 с 10:00 до 22:00.

На проспекте Соляное, 4 с 10:00 до 22:00;

На проспекте Соляное, 14, 16 с 10:00 до 22:00;

На улице Патриса Лумумбы, 17 с 10:00 до 22:00;

На улице Пролетарская, 27;

На улице Гастелло, 23;

На улице Хмельницкого, 111 с 10:00 до 22:00;

На проспекте Мира, 23 с 10:00 до 22:00;

На Эгерском бульваре, 33 с 10:00 до 22:00;

На улице Хевешская, 29;

На улице Строителей, 7;

В поселке Новые Лапсары на улице Совхозная, 9а;

В «Дорисс-парке»;

На улице Афанасьева, 9 с 10:00 до 22:00;

На улице Гузовского, 21 с 10:00 до 22:00;

На улице Павлова, 20 с 10:00 до 22:00;

На улице Чернышевского , 4/19 с 10:00 до 22:00;

На бульваре Миттова, 47 с 10:00 до 22:00;

На улице Залка, 4/11 с 10:00 до 22:00;

На улице Лебедева, 1/2;

В переулке Школьный, 1 с 10:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU