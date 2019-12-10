2019-12-10T18:22:53+03:00
Общество

Зимой 2019-2020 в Чебоксарах будут работать 15 катков и 26 хоккейных коробок

Кроме того в городе будет организовано катание на снегоходах, собачьих упряжках, лошадях, лыжах, зимних велосипедах и кайт-серфингах
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Среди них и проверенные временем, любимые горожанами места и совсем новые ареныСреди них и проверенные временем, любимые горожанами места и совсем новые ареныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стало известно, что в Чебоксарах уже залиты все катки массового катания и хоккейные площадки. Среди них и проверенные временем, любимые горожанами места и совсем новые арены. О том, где именно жители города могут покататься на коньках, сообщает местное управление физкультуры.

Так, зимой 2019-2020 года в Чебоксарах будут работать 15 катком и 26 хоккейных коробок. Кроме того, на Московской набережной будет организовано катание на снегоходах, собачьих упряжках, лошадях, лыжах, зимних велосипедах и кайт-серфингах.

Итак, покататься на коньках горожане могут:

В «Дорисс-парке» с 8:00 до 22:00;

На стадионе «Спартак» (каток «Новое поколение») с 8:00 до 22:00;

На стадион «Спартак» (хоккейная коробка) с 10:00 до 22:00;

В ледовом двореце «Чебоксары–Арена» с 8:00 до 23:00;

На стадион «Энергия» (футбольное поле) с 8:00 до 18:00;

На стадион «Энергия» (хоккейная коробка) с 8:00 до 18:00;

В парк имени Николаева с 8:00 до 21:00;

В этнокомплексе «Амазония»;

На стадионе «Волга» с 10:00 до 20:00;

В спортшколе № 10 в Сосновке с 10:00 до 17:00;

На открытой хоккейной коробке «ТУС» с 14:00 до 20:00;

На катке массового катания «ТУС» с 14:00 до 20:00;

На катке на Кукшумском водохранилище: время работы с 10:00 до 22:00, есть прокат коньков.

На катке санатория «Чувашия» с 8:00 до 22:00;

В парке «Лакреевский лес» с 10:00 до 22:00;

Поиграть в хоккей:

На улице Франко, 16 с 10:00 до 22:00.

На улице Николаева, 46 с 10:00 до 22:00;

На улице Николаева, 32/34 с 10:00 до 22:00;

На улице Кадыкова, 16 с 16:00 до 20:00;

На улице Люксембург, 1 с 10:00 до 22:00;

На проспекте Тракторостроителей, 38 с 10:00 до 22:00.

На проспекте Соляное, 4 с 10:00 до 22:00;

На проспекте Соляное, 14, 16 с 10:00 до 22:00;

На улице Патриса Лумумбы, 17 с 10:00 до 22:00;

На улице Пролетарская, 27;

На улице Гастелло, 23;

На улице Хмельницкого, 111 с 10:00 до 22:00;

На проспекте Мира, 23 с 10:00 до 22:00;

На Эгерском бульваре, 33 с 10:00 до 22:00;

На улице Хевешская, 29;

На улице Строителей, 7;

В поселке Новые Лапсары на улице Совхозная, 9а;

В «Дорисс-парке»;

На улице Афанасьева, 9 с 10:00 до 22:00;

На улице Гузовского, 21 с 10:00 до 22:00;

На улице Павлова, 20 с 10:00 до 22:00;

На улице Чернышевского , 4/19 с 10:00 до 22:00;

На бульваре Миттова, 47 с 10:00 до 22:00;

На улице Залка, 4/11 с 10:00 до 22:00;

На улице Лебедева, 1/2;

В переулке Школьный, 1 с 10:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани сотрудники ОМОН и Росгвардии навестили маму Героя России Алексея Козин
В Ульяновской области больше недели ищут 14-летнюю школьницу
Казань примет гранд-финал Кубка России по киберспорту
В Казани назначен межрайонный природоохранный прокурор
Количество абортов в Ульяновске сократилось на 12%
Татарстан может начать поставлять в Палестину зерно пшеницы и кукурузу
"Бабушки и дедушки – это энергичные и задорные люди": в Казани прошло дефиле моделей 50+
Спасатели помогли собаке и двум щенкам, провалившимся в колодец
В Татарстане инспектор ПДН отыскала пропавшего сына Агины Алтынбаевой
11 декабря на дорогах Татарстана возможна сильная гололедица
В селе Осиново открылся новый учебный корпус лицея имени Карпова
В Татарстане 24 мая 2020 года отметят Ураза-байрам
В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"
В 2020 году из рейсы в Москву из Йошкар-Олы станут ежедневными
За три года в Чувашии отремонтируют 52 спортзала сельских школ
В Марий Эл легковушка сбила пешехода на "зебре", мужчина скончался