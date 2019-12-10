Зимой 2019-2020 в Чебоксарах будут работать 15 катков и 26 хоккейных коробок
Стало известно, что в Чебоксарах уже залиты все катки массового катания и хоккейные площадки. Среди них и проверенные временем, любимые горожанами места и совсем новые арены. О том, где именно жители города могут покататься на коньках, сообщает местное управление физкультуры.
Так, зимой 2019-2020 года в Чебоксарах будут работать 15 катком и 26 хоккейных коробок. Кроме того, на Московской набережной будет организовано катание на снегоходах, собачьих упряжках, лошадях, лыжах, зимних велосипедах и кайт-серфингах.
Итак, покататься на коньках горожане могут:
В «Дорисс-парке» с 8:00 до 22:00;
На стадионе «Спартак» (каток «Новое поколение») с 8:00 до 22:00;
На стадион «Спартак» (хоккейная коробка) с 10:00 до 22:00;
В ледовом двореце «Чебоксары–Арена» с 8:00 до 23:00;
На стадион «Энергия» (футбольное поле) с 8:00 до 18:00;
На стадион «Энергия» (хоккейная коробка) с 8:00 до 18:00;
В парк имени Николаева с 8:00 до 21:00;
В этнокомплексе «Амазония»;
На стадионе «Волга» с 10:00 до 20:00;
В спортшколе № 10 в Сосновке с 10:00 до 17:00;
На открытой хоккейной коробке «ТУС» с 14:00 до 20:00;
На катке массового катания «ТУС» с 14:00 до 20:00;
На катке на Кукшумском водохранилище: время работы с 10:00 до 22:00, есть прокат коньков.
На катке санатория «Чувашия» с 8:00 до 22:00;
В парке «Лакреевский лес» с 10:00 до 22:00;
Поиграть в хоккей:
На улице Франко, 16 с 10:00 до 22:00.
На улице Николаева, 46 с 10:00 до 22:00;
На улице Николаева, 32/34 с 10:00 до 22:00;
На улице Кадыкова, 16 с 16:00 до 20:00;
На улице Люксембург, 1 с 10:00 до 22:00;
На проспекте Тракторостроителей, 38 с 10:00 до 22:00.
На проспекте Соляное, 4 с 10:00 до 22:00;
На проспекте Соляное, 14, 16 с 10:00 до 22:00;
На улице Патриса Лумумбы, 17 с 10:00 до 22:00;
На улице Пролетарская, 27;
На улице Гастелло, 23;
На улице Хмельницкого, 111 с 10:00 до 22:00;
На проспекте Мира, 23 с 10:00 до 22:00;
На Эгерском бульваре, 33 с 10:00 до 22:00;
На улице Хевешская, 29;
На улице Строителей, 7;
В поселке Новые Лапсары на улице Совхозная, 9а;
В «Дорисс-парке»;
На улице Афанасьева, 9 с 10:00 до 22:00;
На улице Гузовского, 21 с 10:00 до 22:00;
На улице Павлова, 20 с 10:00 до 22:00;
На улице Чернышевского , 4/19 с 10:00 до 22:00;
На бульваре Миттова, 47 с 10:00 до 22:00;
На улице Залка, 4/11 с 10:00 до 22:00;
На улице Лебедева, 1/2;
В переулке Школьный, 1 с 10:00 до 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU