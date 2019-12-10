Татарстан может начать поставлять в Палестину зерно пшеницы и кукурузу

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-10T16:54:47+03:00

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В понедельник, 9 декабря, глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров встретился с делегацией из Палестины. Последних возглавил губернатор провинции Хеврон Джибрин Ильяс Абед Аль-Бакри.

В рамках беседы Зяббаров ознакомил гостей с потенциалом агропромышленного комплекса республики. После чего палестинская сторона выразила заинтересованность в импорте зерна пшеницы, кукурузы в объеме 400 тысяч тонн и масла подсолнечника. Также гости признались, что готовы рассмотреть и другие виды продукции.

- Руководитель молочного завода в Хевроне Хишам Джебрини также высказал заинтересованность в сотрудничестве в сфере кормов для крупного рогатого скота, - сообщает пресс-служба Минсельхоза Татарстана.

11 декабря делегация должна посетить Масло-экстракционный завод в Казани, где обсудит вопросы экспорта с руководителем предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU