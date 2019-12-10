11 декабря на дорогах Татарстана возможна сильная гололедица

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-10T15:48:39+03:00

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По сообщению Гидрометцентра Татарстана 11 декабря в республике ожидается облачность, ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днем и вечером возможны осадки в виде мокрого снега и мороси, переходящие в снег.

Кроме того, в отдельных районах по прогнозам синоптиков будет слабая метель, гололед, ветер ожидается юго-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью составят от 0 до 5 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем будет от 2 градусов ниже нуля, до 2 градусов тепла. На дорогах возможно гололедица, местами сильная.

ИСТОЧНИК KP.RU