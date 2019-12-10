В Казани назначен межрайонный природоохранный прокурор
Казанским межрайонным природоохранным прокурором стал 42-летний советник юстиции Денис Александров. Такое приказ подписал генпрокурор России Юрий Чайка. Во вторник, 10 декабря, его Александрова представили президенту Татарстана.
- Рустам Минниханов пожелал Денису Александрову успехов на новом ответственном посту, - сообщает пресс-служба главы республики.
Отметим, что Денис Александров родился в Баку. В 1999 году он окончил Чувашский государственный университет, а в 2001 начал работать в прокуратуре Новочебоксарска. После Александров отправился в Самару, но вскоре вернулся в Чувашию, где стал заместителем чебоксарского межрайонного природоохранного прокурора волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU