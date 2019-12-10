2019-12-10T17:23:21+03:00
Общество

В Казани назначен межрайонный природоохранный прокурор

Им стал 42-летний советник юстиции Денис Александров
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Казанским межрайонным природоохранным прокурором стал 42-летний советник юстиции Денис Александров. Такое приказ подписал генпрокурор России Юрий Чайка. Во вторник, 10 декабря, его Александрова представили президенту Татарстана.

- Рустам Минниханов пожелал Денису Александрову успехов на новом ответственном посту, - сообщает пресс-служба главы республики.

Отметим, что Денис Александров родился в Баку. В 1999 году он окончил Чувашский государственный университет, а в 2001 начал работать в прокуратуре Новочебоксарска. После Александров отправился в Самару, но вскоре вернулся в Чувашию, где стал заместителем чебоксарского межрайонного природоохранного прокурора волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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